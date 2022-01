Le Sénégal va découvrir son rival pour les barrages de qualifications à la Coupe du Monde 2022 ce samedi.

Maintenant, l’attente est terminée. L’Equipe Nationale du Sénégal sera fixée aujourd’hui sur son adversaire en barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2022, du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Ce sera à l’occasion du tirage au sort prévu ce samedi après-midi (15h00 GMT) à Douala, au Cameroun.

Premier dans le classement FIFA Zone Afrique, les Lions ont été versés dans le chapeau 1 et ne pourront donc pas rencontrer le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et le Nigeria. En revanche, ils tomberont à coup sûr sur un gros morceau dans le chapeau 2 composé de l’Égypte, du Cameroun, du Ghana, du Mali et de la RD Congo.

Ces barrages, qui devraient se tenir en mars 2022, se joueront en aller et retour. Grâce à son statut de meilleure sélection africaine au classement FIFA, le Sénégal se déplacera de la manche aller et recevra lors du retour. Un match retour qui pourrait d’ailleurs se jouer dans le nouveau Stade de Diamniadio.

