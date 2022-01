La phase de groupes de la CAN 2021 est achevée. Seize sélections ont pris rendez-vous avec les huitièmes de finale, huit la porte. L’heure pour la CAF de dévoilée son onze-type.

D’autres ne changeront pas complètement l’équipe mais choisiront certainement d’autres joueurs. À l’issue de la phase de groupes de la CAN 2021 et à la veille du début des huitièmes de finale, la CAF a dévoilé son onze-type sur les premiers matchs. Trois nations sont parvenues à placer plus d’un joueur : l’Egypte, le Maroc et le Nigeria.

Pour le Sénégal, alors qu’on pourrait penser à Bouna Sarr, auteur d’une phase de groupes étincelants, c’est en réalité Abdou Diallo et Sadio Mané, unique buteur des Lions sur les trois premiers matchs, qui ont été plébiscités par la CAF. Mais les deux internationaux sénégalais ont été choisi pour le banc des remplaçants.

L’équipe-type de la phase de groupes de la CAN 2021

El Shennawy (Egypte) – Hakimi (Maroc), Troost-Ekong (Nigeria), Hegazy (Egypte), Konan (Côte d’Ivoire) – Naby Keïta (Guinée), Bissouma (Mali), Barrow (Gambie) – Boufal (Maroc), Aboubakar (Cameroun), Moses (Nigeria)

Les remplaçants

Onana (Camerou), Iban Salvador (Guinée-Equatoriale), Maaloul (Tunisie), Abdou Diallo (Sénégal), Ndidi (Nigeria) Haidara (Mali), Karl Toko (Cameroun), Nouhou Tolo (Cameroun), Kanga (Gabon), Diawara (Guinée), Salah (Egypte), Sadio Mané (Sénégal)

