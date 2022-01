Pour jouer le Cameroun en huitièmes de finale de la CAN 2021, les Comores vont devoir invoquer les dieux du pays s’ils veulent passer un autre cap. Une situation précaire oblige.

C’est seulement là où le mot positif n’est pas le bienvenu. À 48 heures du match face au Cameroun comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2021, plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés dans le staff mais aussi dans l’effectif de l’Equipe Nationale des Comores. Une hécatombe de cas positifs qui laisse les Cœlacanthes … sans gardien de but.

En effet, parmi les 12 membres touchés par le virus, figurent les deux portiers Moyadh Ousseini et Ali Ahamada, alors que Salim Ben Boina est actuellement blessé. La tenue du match est plus qu’incertaine. Le sélectionneur Amir Abdou est également touché par la pandémie. Plusieurs forfaits qui mettent en doute la tenue du match prévu lundi à 19h00 GMT.

« On essaie de gérer cela du mieux que l’on peut. On a aussi deux kinés qui sont touchés. C’est un moment difficile, on essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver des solutions alternatives mais sans le coach et surtout sans nos gardiens, la solution est assez compliquée. On ne perd pas espoir, on va tenter de trouver des solutions », a annoncé le sélectionneur des Comores.

🚨Urgent !

Les coelacanthe touchés par le Covid avec 12 cas positifs, parmi eux, le coach Amir abdou, nos deux seuls gardiens : Moyadh Ousseini et Ali Ahamada (Ben Boina étant blessé) Point sur la situation avec notre manager général El Hadad HIMIDI. pic.twitter.com/xuEbJV2Nei — FFC 🇰🇲 (@fedcomfootball) January 22, 2022

