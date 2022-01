L’Association de la presse sportive sénégalaise a démarré ce vendredi ses activités de partage d’informations sur la CAN. La maison de la presse sportive sénégalaise qui se trouve à Bafoussam a accueilli le sélectionneur national.

Aliou Cissé était l’hôte des journalistes sportifs sénégalais qui se trouvent actuellement dans un hôtel à Bafoussam. On compte au total 80 journalistes et techniciens venus du Sénégal pour couvrir la 33e édition de la CAN (9 janvier – 6 février).

Pour démarrer cette activité que l’association a l’habitude d’organiser durant les campagnes sportives, le sélectionneur des Lions Aliou Cissé a été choisi. Pendant une heure, l’ancien Lion de la Téranga a échangé avec l’assistance composée de journalistes mais aussi les supporters du 12e Gaindé et d’Allez Casa. Un moment de communion qui illustre très bien le slogan « Manko Wutti Ndamli » de la Fédération Sénégalaise de Football.

« C’est toujours un plaisir d’être à côté de vous C’est un plaisir de voir pratiquement les mêmes visages depuis presque six ans derrière cette équipe nationale. Je pense que je connais certains depuis que je capitaine de cette équipe nationale du Sénégal. Depuis ma prise de fonction, j’avais toujours affirmé que l’équipe nationale et la presse sportive sont des partenaires. On a besoin de vous et vous avez aussi besoin de nous. Et la rencontre d’aujourd’hui avait été planifiée avant même que nous soyons ici à Bafoussam. Je pense que dans cette compétition-là, c’est normal de venir vers vous, discuter, dialoguer, échanger, pour l’intérêt du football. On a besoin de vous derrière nous. Nous voyons que la presse sénégalaise est bien organisée et je tenais à féliciter le président Abdoulaye Thiam et son équipe. Je remercie également le 12éme Gaindé et Allez Casa. Je vois que vous êtes tous derrière, sans relâche » a déclaré Aliou Cissé.

Les envoyés spéciaux ont eu les informations nécessaires concernant l’actualité de la tanière. Le retour d’Ismaila Sarr dans le groupe, l’avenir d’Aliou Cissé, l’élimination de l’Algérie, le prochain match face au Cap-Vert, entre autres sujets.

D’autres personnalités du football sénégalais comme le ministre des sports et le président de la fédération de football sont attendus dans la maison de la presse sénégalaise, dans la troisième ville camerounaise, Bafoussam.

wiwsport.com