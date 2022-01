Après son combat contre Bombardier, Balla Gaye 2 avait vu le CNG défalqué 6 millions FCFA sur son cachet. Les 5.800.000 FCFA pour des fautes commises par le lutteur le jour du combat et les 200.000 FCFA pour les besoins d’une assurance.

Mais par la suite, le CNG avait cassé le verdict de l’arbitre et accordé la victoire à Bombardier par chute et non par avertissements. Ainsi, tous les avertissements qui ont suivi la chute ont été annulés et les sanctions pécuniaires collatérales également. C’est pourquoi le CNG a restitué le lutteur une somme de 1 million.

Avec Record