Mené au score après 14 minutes de jeu, le Real Betis a réalisé un superbe retour pour l’emporter nettement sur le terrain de l’Espanyol Barcelone, ce vendredi soir, en ouverture de la 22e journée de LaLiga (4-1).

Le Real Betis continuer d’impressionner cette saison. Qualifié pour les quarts de finale de Coupe du Roi dimanche dernier après sa victoire (2-1) face au FC Séville, le club andalou a signé une prestation hors norme ce vendredi soir en match d’ouverture de la 22e journée du Championnat d’Espagne. Menée après le but de Raúl de Tomás à la 14e minute, la formation de Manuel Pellegrini a fini par s’imposer très largement.

Le Betis est revenu au score à la 31e minute grâce à un penalty transformé par Borja Iglesias. Peu après, Guido Rodríguez donnait l’avantage aux siens en claquant une tête à bout portant sur un corner magnifiquement botté par Nabil Fekir (1-2, 36e). Les Blanc et Vert vont ensuite concrétiser leur nette domination en deuxième période grâce à un doublé de Borja Iglesias (1-3, 53e) et un but de Willian José (1-4, 76e).

Titularisé par Manuel Pellegrini pour son premier match en LaLiga, Youssouf Sabaly a disputé l’intégralité de cette rencontre. L’arrière latéral droit international sénégalais avait effectué ses débuts sous ses nouvelles couleurs dimanche face au FC Séville. Grâce à ce succès, Sabaly et son équipe gardent la troisième place du Championnat à cinq points du FC Séville deuxième, et à neuf unités du Real Madrid, leader.

