Le 10e Tour de la première phase du 7Days Eurocup Men a vu Morabanc Andorra de Clevin Hannah et Moussa Diagne se faire surprendre à domicile, alors que Khalifa Diop et Gran Canaria ont bien voyagé.

Morabanc Andorra recevait le Lokomotiv Kuban Krasnodar, et s’est incliné (76-86). Clevin Hannah s’est montré un peu timide (9 points, 1 rebonds et 5 passes décisives), de même que le pivot Moussa Diagne (4 points et 10 rebonds).

L’autre club espagnol, Gran Canaria, a plutôt connu un déplacement fructueux sur le parquet de l’Olimpija Ljubljana. La bande à Khalifa Diop (5 points et 5 rebonds) s’est logiquement imposée 75-60.

