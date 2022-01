Comme cela a pu étonner plus d’un, les Lions ont fini premiers de leur groupe (B) avec une victoire et deux matchs nuls en ayant marqué un seul petit but. Une performance inédite dans l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal en CAN.

Le Sénégal est à sa 16e participation à la Coupe d’Afrique des Nations depuis sa première fois, en 1965. Entre des sensations et des désillusions à travers les 15 premières éditions auxquelles les Lions ont pris part, ils avaient toujours réussi à faire trembler les filets adversaires à plus d’une fois. Mais pour toute chose il faut une première fois.

Ainsi, aussi peu qu’il puisse être par rapport au nombre de buts marqués par ses adversaires, c’est la première fois que le Sénégal ne marque qu’une seule réalisation en phase de groupe de la Coupe d’Afrique des Nations. Historique ! Plus, c’est tout simplement la première fois toutes compétitions internationales confondues (Coupe du Monde et Coupe d’Afrique des Nations). Marquant au moins deux buts en trois matchs de groupe lors des précédentes participations en compétitions majeures.

Et qui plus est, il termine à la première place du groupe devant la Guinée et le Malawi. En effet, grâce au but in extremis mais précieux de Sadio Mané sur penalty face au Zimbabwe lors du match d’ouverture, les Lions ont pu décrocher une victoire (3 points). Les deux nuls suivants auront suffi pour se placer devant des adversaires défaits au moins une fois en trois matchs.

