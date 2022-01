Lors des dernieres prestations des Lions, les observateurs ont noté un manque d’agressivité, de combativité dans le jeu du groupe de Cissé. Le mental des joueurs est jugé faible face à l’adversité de certaines équipes.

N’est-il pas nécessaire et urgent pour la tanière de recruter un coach mental pour adouber les Lions? Le sujet est évoqué lors de la conférence de presse d’Aliou Cissé qui s’est tenue ce vendredi à l’hôtel de la presse sportive sénégalaise. Selon Aliou Cissé, le problème des Lions ne se situe pas au niveau du mental.

« J’ai beaucoup écouté et entendu des gens développer sur l’aspect mental de nos joueurs. C’est quoi le mental ? Est ce qu’aujourd’hui moi je peux parler de mental, oui. Je peux parler de mental mais je ne suis spécialisé en réalité dans ce domaine-là. Mais j’ai envie de dire que notre problème ne se situe pas là-bas parce que c’est justement le mental qui a fait de sorte qu’on soit encore là. C’est cette détermination qui a fait que nous sommes encore là. Un joueur peut douter mais ce doute là ne doit durer longtemps » a argumenté le sélectionneur des Lions.

Dans son effectif, le Sénégal dispose assez de talents pour faire preuve de combativité selon Aliou Cissé qui dit miser sur le discours pour adouber ses Lions. « On a des joueurs de haut niveau qui ont l’habitude de jouer la Champions League, dans des clubs où il y a beaucoup d’attentes, des joueurs qui en sont à la 4ème CAN. On a le meilleur gardien du monde, on a le meilleur joueur d’Afrique, on a le meilleur défenseur et pour moi c’est parce qu’ils ont le mental pour être à ce niveau là. Maintenant discuter, échanger avec les garçons en aparté pour leur redonner confiance, pour les pousser à être de véritables compétiteurs, ça c’est important. »

Toutefois, il confie effectuer un travail sur le mental mais préfère garder le secret. « Sur ce côté mental nous faisons aussi beaucoup de choses en interne qu’on ne dira pas mais un jour on vous montrera tout ce que nous sommes en train de faire sur ce plan mental pour aider nos joueurs à progresser. »

wiwsport.com