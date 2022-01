Malgré un football très décrié, l’Equipe Nationale du Sénégal reste l’une des équipes les plus dominatrices dans le jeu à l’issue de la phase de groupes de la CAN 2021.

Trois matchs joués pour deux nuls et une victoire acquise sur un but sur penalty en toute fin de match, l’Equipe Nationale du Sénégal n’a pas connu le début de CAN 2021 attendu par ses supporters. Premiers de leur groupe et qualifiés pour les huitièmes de finale, où ils rencontreront le Cap-Vert mardi prochain, les Lions devront hausser le niveau s’ils ne souhaitent pas que les Requins Bleus leurs apprennent comment bien nager.

S’ils n’ont pas réussi à faire taire les nombreuses critiques autour de l’équipe, concernant notamment le jeu, les joueurs d’Aliou Cissé n’ont pourtant pas connu de grosses difficultés pour passer au tour suivant. Kalidou Koulibaly et ses partenaires sont la seule équipe à n’avoir pas encore pris de buts dans la compétition. De plus, le Sénégal est deuxième sur la possession de balle durant cette phase de poules.

Stériles ou non, les Lions affichent 63% de possession de balle, tout juste derrière l’Algérie (64%) et devant le Maroc (61%). Une preuve d’une domination qui demande à être beaucoup plus concrétisée ? En revanche, le Sénégal est seulement 10e en termes de précision de passes et occupe également la même place au nombre de tirs par match (12 tirs). Il est la 16e équipe qui cadre le plus de tirs.

Dans l’agressivité, Aliou Cissé devrait demander à ses joueurs de se montrer plus entreprenants et engagés dans les duels. En effet, en termes de fautes commises par match, le Sénégal est 23e sur 24 équipes avec 11 fautes commises par match. Cependant, le Cap-Vert, son adversaire en huitième de finale, ne fait pas beaucoup mieux. Les Requins Bleus sont 22es avec 12 fautes commises par match.

