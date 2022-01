Premier de son groupe avec 5 points au compteur et qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations édition 2021 qui se joue actuellement au Cameroun, le Sénégal va jouer contre le Cap-Vert pour le ticket des quarts. Optimiste, Aliou Cissé espère non seulement passer le cap des 8es mais également récupérer son ailier gauche, Ismaila Sarr pour la suite de la compétition.

Convoqué par Aliou Cissé pour participer à la 33e édition de la CAN, Ismaila Sarr est actuellement à Barcelone pour les besoins de sa rééducation. Blessé aux ligaments d’un genou lors d’un match contre Manchester United en novembre, l’attaquant de Watford Ismaïla Sarr va beaucoup mieux. « On un staff professionnel, on est des professionnels; on est dans ce métier depuis plus de 25 ans donc en aucun cas on mettra l’intégrité et la santé de nos joueurs en danger. De la même façon que leurs clubs travaillent avec leurs médecins, c’est les mêmes kinés que nous avons ici. Nous n’avons aucun complexe vis-à-vis des autres staffs techniques, que ce soit celui de Liverpool de Watford ou dans d’autres clubs parce que nous avons de la compétence chez nous. Cela veut dire que nous le surveillons, nos médecins le surveillent là où on l’a amené on a confiance à ce kiné et nos kinés suivent sa rééducation tous les jours. Les sensations du joueur sont importantes aussi, on lui parle et il se sent très bien », rassure Cissé, qui faisait face à la presse sénégalaise ce matin.

Logiquement, Ismaila Sarr va rejoindre ses coéquipiers au Cameroun dans quelques jours, mieux, si le Sénégal réussit à décrocher son billet pour les quarts, le sélectionneur Aliou Cissé devra compter sur l’attaquant de Watford. « La seule chose que je vois c’est ce qui est concret et ce qui est concret est que Ismaila Sarr a repris le ballon, il se sent bien mentalement. Les mouvements qu’on est en train de voir à travers les vidéos montrent que le garçon est en marge de progression au niveau de sa santé. Donc dans la logique quand ils (médecins) nous disent qu’il va revenir dans quelques jours et qu’il est capable d’intégrer le groupe, je ne vois pas comment je pourrais douter de ça. Je ne suis pas médecin et je crois en ses médecins. On est optimiste de pouvoir l’ accueillir dans 5 jours ou plus », explique Aliou Cissé au micro de wiwsport.

