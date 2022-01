Aliou Cissé ne compte pas changer sa façon de faire pour ne pas dire ses les systèmes habituels au risque de voir ses joueurs perdent leurs repères.

Invité de l’Association Nationale de la Presse Sportive Sénégalaise (ANPS) ce matin, le sélectionneur national Aliou Cissé a pu évoquer le style de jeu de son équipe, souvent décrié par les amateurs du ballon rond. Le technicien sénégalais a fait savoir ses intentions tactiques.

« Je ne cherche pas d’excuses mais ce sont des faits. Il nous a manqué beaucoup de joueurs depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations…C’est parce qu’on est le Sénégal que rien ne sera facile. Tout le monde nous attend…

Le placement de nos joueurs sur le terrain à toujours fait débat. Le plus important c’est l’animation, le lien entre le milieu et l’attaque… Aujourd’hui l’Algérie rentre et pourtant elle s’est créé énormément d’occasions lors de son premier match…

Je ne veux pas changer ma tactique. Mes joueurs peuvent se fondre dessus », précise ce matin le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal.

wiwsport.com