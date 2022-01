Le sélectionneur national Aliou Cissé était face à la presse sportive sénégalaise ce vendredi, au Cameroun. Il a fait le tour des questions des journalistes sénégalais à travers lesquelles il n’a pas manqué d’insister sur l’aspect mental de la compétition.

« C’est une CAN mentale et il faut que les garçons en soient conscients », tels sont les propos d’Aliou Cissé à propos de cette CAN 2021. Grand invité de l’Association Nationale de la Presse Sportive Sénégalaise, le sélectionneur national a répondu aux nombreuses questions qui concernent l’équipe nationale du Sénégal. Parmi celles-ci justement, la question du mental des Lions.

Avisé par cet aspect, Aliou Cissé considère que cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations est celle du mental. « Je le dis et le répète, en Afrique il faut être prêt pas seulement au football mais surtout sur le plan mental », a tonné le sélectionneur national avant de poursuivre : « Si on regarde ce qui se passe dans cette CAN, force est de reconnaitre que le football seulement ne suffit pas pour gagner les matchs. Il faudra une force mentale et beaucoup d’abnégation en plus de bien jouer », a déclaré Cissé face à la presse sportive sénégalaise.

wiwsport.com