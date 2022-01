Liverpool s’impose devant Arsenal en demi-finale de League Cup sur le score de 2 buts à 0.

C’est fait ! Liverpool sera à Wembley pour la finale de la 61ème édition de la Coupe de la Ligue Anglaise. Face à Arsenal en demi-finale, les Reds sont sortis vainqueur à l’issue de cette double confrontation et rejoignent ainsi les Blues de Chelsea pour l’ultime match de la compétition en cette saison 2021-2022.

Après le nul vierge au match aller malgré le carton rouge de son adversaire, Liverpool s’est rattrapé ce soir sur la pelouse d’Arsenal. Les coéquipiers de Sadio Mané se sont en effet imposés sur le score de 0-2 avec un doublé de Jota (19ème et 77ème minute) sur deux passes décisives de Trent Alexander-Arnold. Le Ghanéen Thomas Partey, éliminé de la CAN, est rentré à la 74ème minute de jeu et a écopé un deuxième carton jaune, synonyme de rouge, à la 90ème minute.

La finale de la League Cup 2021-2022, entre Chelsea d’Edouard Mendy et Liverpool de Sadio Mané, se jouera le dimanche 27 février 2022 au Wembley Stadium

