Les Aigles s’envolent vers les huitièmes de finale de la CAN Cameroun 2021 pleins de confiance. L’équipe de Kaba Diawara (sélectionneur du Mali) termine la phase de groupe de cette 33ème édition de la CAN à la première place de son groupe, suite à sa victoire face aux Mourabitounes.

Décisifs dès la 2ème minute, les Aigles ont très tôt montré leurs ambitions de remporter ce match comptant pour la 3ème journée de la phase de groupe sur ce but de Massadio Haidara. 1-0 à la mi-temps, le Mali réussit encore une belle entame en seconde période. Ibrahima Kone crucifie la Mauritanie, qui a perdu tous ses matchs de la compétition, en doublant la mise à la 49ème minute.

Le Mali termine ainsi à la 1ère place de la poule F à égalité de points avec la Gambie (7 points) qu’il dépasse à la différence de buts. La Tunisie, 3ème du groupe, atteint aussi les huitièmes en tant qu’un des meilleurs troisièmes. Lors des huitièmes, le Mali s’opposera à la Guinée équatoriale, la Gambie à la Guinée Conakry et enfin la Tunisie fera face aux Super Eagles du Nigéria.

✅ 𝗧𝗢𝗣 𝟭𝟲 ✅

💯 #TeamMali secure their spot in the knock-out stage in the #TotalEnergiesAFCON2021 🤩#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/H3uIxxOEmj

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 20, 2022