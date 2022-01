Les matchs de la phase de groupes de la CAN 2021 sont désormais terminés. Découvrez toutes les rencontres des huitièmes de finale.

Ça y est, la phase de groupes de la CAN 2021 a pris fin. Et on connaît l’ensemble des affiches des huitièmes de finale. Toutes alléchantes en plus de matchs de derbys ouest-africains notamment celui entre le Sénégal et Cap-Vert.

Dimanche 23 janvier

Burkina Faso – Gabon (16h00 GMT)

Nigeria – Tunisie (19h00 GMT)

Lundi 24 janvier

Guinée – Gambie (16h00 GMT)

Cameroun – Comores (19h00 GMT)

Mardi 25 janvier

Sénégal – Cap-Vert (16h00 GMT)

Maroc Malawi (19h00 GMT)

Mercredi 26 janvier

Côte d’Ivoire – Egypte (16h00 GMT)

Mali – Guinée-Equatoriale (19h00 GMT)

