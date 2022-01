Les rencontres des huitièmes de finale de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations se dessinent une à une. Après celle confirmée du Sénégal-Cap-Vert et de Burkina Faso-Gabon, on sait la troisième affiche qui opposera le Maroc au Malawi.

Leader du groupe C devant le Gabon, le Maroc a hérité du Malawi (3e groupe B) pour les huitièmes de finale de cette CAN Cameroun 2021. En effet, les Flammes, initialement logés dans le groupe B avec le Sénégal et la Guinée, ont réussi à décrocher une qualification aux 8es grâce à leur position d’un des quatre meilleurs troisièmes à l’issue de phase de groupe.

Le Malawi qui avait perdu son premier match face à la Guinée (0-1) puis s’est rattrappé face au Zimbabwe (2-1) avant de tenir en échec le Sénégal lors de la troisième journée (0-0), a totalisé 4 points tout comme le Sily National.

wiwsport.com