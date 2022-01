Ryan Mendes, attaquant du Cap-Vert, s’est exprimé sur la confrontation face au Sénégal en huitième de finale de la CAN 2021.

C’est officiel. Après 19 oppositions entre les deux pays, pour la plus part en match amical, on aura droit à un premier Cap-Vert – Sénégal en Coupe d’Afrique. A l’issue de la phase de groupes de la CAN 2021 dans les poules A, C et D, les Lions, qui ont finis premiers de leur groupe, devront donc croiser le 3e de la Poule A. Et ceux-là, ce sont les Requins Bleus.

Une rencontre à part entière pour les Sénégalais mais également pour les Cap-Verdiens de par l’histoire qui lie les deux nations. Mais un match de football tout simplement. Premier acteur majeur à s’être publiquement exprimé sur ce huitième de finale, l’ailier cap-verdien de 32 ans, Ryan Isaac Mendes, croit aux chances de son équipe et lance un avertissement à l’équipe d’Aliou Cissé.

« Je ne dirais pas que c’est le meilleur moment. Ce n’est jamais facile de jouer contre le Sénégal. C’est une grande nation de football. Ils ont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs au monde. Ça va être compliqué. Mais c’est un match qui nous excite forcément parce qu’on veut toujours affronter les meilleurs. On sera prêts. À eux d’être prêts aussi », a lâché le joueur d’Al-Nasr au micro de Canal+.

Les Lions du Sénégal sont donc avertis pour cette rencontre qui se jouer mardi 25 janvier, à 16h00 GMT.

