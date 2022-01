Mais dans cette compétition, les sans-grade se moquent bien des cadors. La preuve, une fois encore avec cette équipe malawite qui compte en son sein treize joueurs qui disputent le championnat local. À vérifier s’il est du même niveau que notre Ligue 1. Les Malawites ont joué avec les tripes, montré de l’agressivité, de l’engagement et de la détermination même s’ils n’ont tenu le ballon que le quart du temps sur l’ensemble du match. Le reste monopolisé par les nôtres qui n’en ont pas fait l’usage auquel on pouvait s’attendre… Dans d’autres conditions, les Malawites auraient pu bénéficier d’un penalty et peut-être l’emporter mais le VAR a heureusement tranché. Il n’y avait pas faute.

Le Sénégal n’a pas convaincu pour sa troisième sortie. Le plus désolant est qu’il n’arrive même plus à marquer un but. Un but en trois matches et sur penalty. Mais pour inscrire un but, il faut le générer, le concevoir. Et dans ce domaine, le Sénégal n’a pas proposé quelque chose de concret. Il n’a pas eu un seul joueur faisant la différence et mettant les avants en position de marquer, c’est ce qui a le plus manqué au cours de ces trois matches. C’est plutôt un jeu sans mouvement qu’il nous a été donné de voir et pauvre en combinaisons. Les joueurs atteints de Covid faisaient leur rentrée contre le Malawi. Ils manquaient visiblement de rythme malgré leur courage, à l’image de Kalidou Koulibaly.

On peut d’ailleurs se demander si les aligner tous en même temps était le meilleur moyen de tirer profit de leur savoir-faire. Le championnat est terminé avec les matches de groupe, place à la Coupe. Pour arriver au bout, il faudra remporter trois matches. Ce Sénégal est-il armé pour y parvenir ? C’est à l’équipe de démontrer qu’elle peut mieux faire et obtenir des résultats probants. Mais à vrai dire, la copie rendue à l’issue des matches est loin d’être convaincante. Ne désespérons pas les optimistes. Un match de football ne ressemble pas à un autre. À Sadio Mané -moins tranchant lors des deux derniers matches- et ses coéquipiers de le prouver.