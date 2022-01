Le technicien Aliou Cissé a fêté sa 70e apparition en tant qu’entraineur de l’équipe nationale du Sénégal cet après midi contre le Malawi. Depuis ses débuts, l’homme aux dreadlocks n’a gagné aucun trophée avec les Lions.

Devenu sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal le 4 mars 2015, Aliou Cissé a atteint ce soir face à l’équipe nationale du Malawi dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations les 70 rencontres, dont la première a été disputée le 28 mars 2015 contre le Ghana (2-1) en amical.

Celui qui a récemment fêté ses 6 années à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, après le départ d’Alain Giresse à l’issue de la CAN en Guinée équatoriale, a guidé les Lions en éliminatoires des CAN 2017, 2019 et 2021. De même qu’en éliminatoires du Mondial 2018. Sur le banc des Lions, il a aussi disputé les CAN 2017, 2019, 2021 ( en cours) ainsi que le Mondial 2018. Sans oublier les rencontres amicales. Au rayon des statistiques, l’ancien joueur du Paris Saint Germain a enregistré 44 victoires, 10 matchs nuls et 7 défaites.

En ce qui concerne les buts, sous son magistère, les Lions ont marqué 110 pions contre 40 buts encaissés. Aliou Cissé qui n’a pas jusqu’ici remporté un seul trophée avec les Lions, a conduit le Sénégal après 17 ans de disette en finale de la Can, perdue contre l’Algérie.

Engagé pour la cinquième fois à une phase finale de cette joute continentale, soit trois en tant qu’entraineur et deux en tant que joueur, Aliou Cissé espère remporter cette fois-ci le trophée final pour son pays. C’est tout le mal qu’on lui souhaite

wiwsport.com