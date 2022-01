Malgré une légère domination, le Sénégal n’a pas réussi à marquer face au Malawi ce mardi après-midi (0-0). Kalidou Koulibaly s’attend à plus lors des prochains matchs.

L’Equipe Nationale du Sénégal a mis fin à la phase de groupes de la CAN 2021 par un décevant score nul vierge. Après avoir démarré par une victoire à l’arraché face au Zimbabwe (1-0) puis un match nul (0-0) contre la Guinée, les Lions ont partager les points ce mardi après-midi avec une très bonne équipe du Malawi (0-0).

Sans inspiration, malgré une domination stérile, notamment en première période, les joueurs d’Aliou Cissé n’ont pas trouvé la faille et se quittent avec cette phase de poules avec un seul but marqué sur penalty. Néanmoins, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2021 en tant premiers du Groupe B.

A l’issue de la rencontre face au Malawi, Kalidou Koulibaly s’est exprimé au micro de Canal+. « C’est dommage qu’on ait pas pu marquer ce but qui aurait pu nous mettre à l’abri. Mais on peut être contents parce qu’on termine premiers du groupe. On va continuer le travail », a indiqué le capitaine des Lions.

Et de poursuivre. « C’est important de ne pas prendre de but mais on a concédé beaucoup d’occasions. On doit être beaucoup plus mordant et plus décisif. C’est comme ça qu’on arrivera à marquer plus de buts. »

wiwsport.com