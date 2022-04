Les Lions, qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2021, ont joué par intermittence en phase de groupes. Mais pour le portier des Lions, il faudra avoir de la patience pour espérer voir mieux.

Edouard Mendy disputait ses premières minutes à la CAN 2021 ce mardi après-midi face au Malawi. Mais son retour dans les cages de l’Equipe Nationale après avoir raté les deux premiers matchs, n’a pas été fêté comme désirer puisqu’il ne s’est pas imposé avec ses coéquipiers. Loin d’avoir convaincu les supporters sénégalais, les Lions ont été tenus en échec par les Flames (0-0).

Alors que le Sénégal est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, le gardien de Chelsea s’est exprimé au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre. « On avait à cœur de gagner le match. On a eu des occasions mais on a pas pu les concrétiser. Mais derrière, on finit premiers de la poule sans prendre de buts. C’est une compétition très difficile », a lâché Mendy.

Avant de poursuivre : « Vous ne voyez pas le Sénégal dans dans la même situation que d’autres équipes. Si vous voulez du beau jeu, de la qualité pendant 90 minutes, il faut être patient. Aujourd’hui, même avec ce qu’on produit, on peut gagner nos matchs. On va monter en régime. On garde la confiance. »

wiwsport.com