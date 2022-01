Troisième match des Lions mais presque la même copie rendue par les hommes d’Aliou Cissé dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Face au Malawi ce mardi, les Lions ont encore été tenus en échec (0-0) dans une rencontre où leur prestation fera encore couler de l’encre.

Pour ce troisième match du Sénégal, le sélectionneur national Aliou Cissé a choisi un onze de gala. Avec les retours de Covid-19 enregistrés, il a aligné une formation presque classique, avec seulement deux choix inédits. En défense, Aliou Cissé a préféré ramener sa paire charnière de ces derniers mois : Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo. Pape Abou Cissé retrouve le banc alors et subit le retour de son capitaine. Sur les latéraux, Bouna Sarr redescend d’un cran pour chiper la place à Ibrahima Mbaye, trop limite lors des deux premiers matchs. Le latéral droit du Bayern Munich est même le meilleur Lion de la rencontre. Il a été noté 6,5 par la rédaction de wiwsport.com. A gauche, Saliou Ciss est confirmé aux dépens de Ballo Touré.

Dans l’entrejeu, Kouyaté est aligné pour la première fois aux côtés de Nampalys Mendy et de Gana Gueye. Un dispositif monotone par les profils qui le composent. Tous les trois joueurs sont défensifs. Un choix qui interroge au regard de l’adversaire qui est en face. Pourquoi faire face au Malawi avec trois milieux de terrains défensifs ? Si on est appelé à tenir le ballon dans la majeure partie du temps, pourquoi ne pas mettre en scelle des joueurs plus offensifs tels que Pape Matar Sarr ou Moustapha Name. Mais ce dernier n’était que dans les tribunes.

Au front de l’attaque, Habib Diallo a été préféré à Boulaye Dia, positionné sur l’aile droite pour compléter le trio d’attaque avec Sadio Mané. Presque inexistant, ce trio ne s’est pas montré décisif et a été transparent et le numéro 10 des Lions ne déroge pas à la note. Leader de ce groupe, Mané n’a pas existé dans cette rencontre face aux Flammes. Sa phase de groupe avec les Lions jusqu’ici ne convainc pas encore.

Seul un seul but en trois matchs et sur penalty, tout simplement le prolongement de sa forme d’avant-CAN. Que dire de la prestation de Boulaye Dia ? Habib Diallo cependant, et comme Boulaye positionné en pointe dans les deux premières rencontres, a souffert de la carence dans l’entrejeu malgré sa tête repoussée par le gardien malawite en seconde période.

Encore une prestation limite pour Aliou Cissé et ses hommes qui ont encore beaucoup à faire pour la suite de cette compétition. Un seul but marqué en trois matchs dans ces phases de groupe et sur penalty face au Zimbabwe, les Lions auront tenté 36 tirs pour n’en cadrer que 8. Inefficacité ! Les huitièmes de finale promettent mieux pour Aliou Cissé et ses hommes ?

Les notes du match des Lions face au Malawi

Edouard Mendy 6

Kalidou Koulibaly 4

Abdou Diallo 4

Saliou Ciss 4

Bouna Sarr 6,5

Nampalys Mendy 6

Gana Guèye 4

Cheikhou Kouyaté 4

Sadio Mané 4

Boulaye Dia 4

Habib Diallo 4

wiwsport.com