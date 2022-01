Le Sénégal s’est neutralisé avec le Malawi pour son dernier match de poule. Il décroche ainsi un point précieux pour se qualifier en huitièmes de finale et s’emparer de la première place du groupe B.

En conférence de presse, le sélectionneur national a retenu l’objectif qui est la qualification. « D’abord, féliciter les joueurs pour la qualification. Dans le contenu, il y a forcément des choses à dire. Nos supporters demandaient beaucoup par rapport à ce qu’on a fourni en première période. Je retiendrai surtout la qualification. C’est vrai qu’on a récupéré tous nos joueurs, mais il nous faut un peu plus de temps. On voulait se qualifier et terminer premier, c’est fait. On n’a une semaine devant nous qui nous permettra de bien travailler et essayer de montrer un tout autre visage la prochaine fois » a déclaré Aliou Cissé à la fin du match nul et vierge.

Pour la deuxième fois consécutive, l’attaque des Lions n’a pas marqué. Voici trois matchs disputés où le Sénégal n’a pas inscrit dans le jeu, totalisant un seul but sur penalty. Une situation qui n’inquiète pas Cissé, la solution est au bout de l’effort. « Marquer un but au bout de trois journées avec des attaquants que nous avons, c’est sûr que beaucoup vont se poser des questions. Nous manquons un peu d’efficacité. Mais je ne suis pas inquiet, je suis conscient que nos garçons vont revenir à leur meilleur niveau. On se crée des opportunités, mais ça ne rentre toujours pas. J’espère que dans la semaine, on va mettre en place notre animation offensive. »

Une phase des poules compliquée pour le Sénégal. Pour Aliou Cissé, le groupe du Sénégal composé de joueurs très attendus à l’image de Sadio Mané, Edouard Mendy doit rester humble. « Comme je l’ai dit depuis le début de la CAN, il nous faut de l’humilité, c’est très important. Il faut arrêter de penser que nous sommes le Sénégal, nous avons des brochettes de joueurs qui jouent en Ligue des champions, dans les clubs les plus huppés du monde que forcément les autres ne travaillent pas. Ces équipes peuvent nous tenir en échec en un seul match. »

« Ce n’est pas uniquement le Sénégal qui est en difficulté, il y a d’autres grandes équipes qui peinent à s’imposer. Il y a des équipes qui nous observent et qui n’ont pas envie d’être ridicule face à nous. Nous sommes optimistes, nous allons continuer à travailler, faire en quelque que nos joueurs qui étaient malades retrouvent leur meilleur niveau. On doit travailler l’aspect mental. Il faut savoir qu’on n’est pas en Ligue des champions ou en Coupe du monde » ajoute le technicien qui a disputé son 70e match officiel avec le Sénégal.

