Après une rencontre de haute facture, les Comores se sont imposés (3-2) face au Ghana. Les Black Stars sont éliminés de la compétition.

Battu par le Maroc (0-1) et tenu en échec par le Gabon (1-1) lors de ses deux matchs, le Ghana savait qu’il était dans une sale situation au moment de jouer son dernier match de la phase de groupes de la CAN 2021. Mais les Black Stars n’ont retenu aucune leçon.

Opposée à une équipe comorienne qui n’a rien à perdre pour sa première participation à une phase finale de Coupe d’Afrique, la formation de Milovan Rajevac s’est faite surprendre. S’ils ont revenu à 2-2 après avoir mené 2-0 jusqu’à la 64e, les Black Stars se sont logiquement inclinés.

Et ce sont les Comores qui créent la sensation en signant leu première victoire en une CAN. Avec un point, le Ghana termine bon dernier de la C. Les Cœlacanthes, quant à eux, devront attendre l’issue de la phase de groupes pour être sûrs d’être repêcher en huitième de finale parmi les quatre meilleurs troisièmes.

wiwsport.com