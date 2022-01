Le milieu de terrain des Lions a tenté d’analyser la match nul (0-0) ce mardi face au Malawi.

Après une prestation très pauvre, sans génie, l’Equipe Nationale du Sénégal n’a réussi à faire mieux qu’un piètre 0-0 face au Malawi, ce mardi après-midi, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2021. Mais Cheikhou Kouyaté n’a pas voulu accabler la prestation de son équipe.

« C’est difficile. On pensait pouvoir en faire plus, mais cette CAN est un peu difficile. Maintenant, on a quelques jours pour se préparer pour les huitièmes de finale. C’est un travail à faire pour le prochain match », a lâché au micro de RTS le milieu de terrain qui sera suspendu pour les huitièmes de finale.

