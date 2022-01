La première affiche des huitièmes de finale de la CAN 2021 est connue. Dimanche, le Gabon affrontera le Burkina Faso.

Après la dernière journées des groupes A et C, la première affiche des huitièmes de finale de la CAN 2021 au Cameroun est connue. Le Burkina Faso, qui a terminé deuxième du Groupe A, retrouvera le Gabon, qui a finit deuxième du Groupe C.

Ce mardi soir, les Panthères ont partagé les points avec le leader du Groupe C, le Maroc (2-2), à l’issue d’un match âprement disputée et durant laquelle Jim Allevinah, auteur d’un but dans ce match, et ses coéquipiers ont été deux fois rejoints au score.

La rencontre Gabon – Burkina Faso se jouer dimanche 23 janvier au Stade d’Olembé.

wiwsport.com