Dans un match qui ne manque pas d’occasions, le Sénégal et Malawi en sont sur le score de 0 à 0 à la mi-temps au stade omnisport de Bafoussam!

Dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe B, l’équipe nationale du Sénégal et celle du Malawi se sont quittées à la pause sur le score nul et vierge (0-0).

C’est d’ailleurs la troisième fois que les Lions n’ont pas trouvé le chemin des filets dans cette compétition à la mi-temps, alors qu’ils dominent de la rencontre avec une possession impressionnante. Le match a failli tourner à l’avantage des joueurs d’Aliou Cissé à plusieurs reprises mais les attaquants manquaient de lucidité devant les cages de Charges Thom.

