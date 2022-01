La Renaissance Pétanque Club de Saint-Louis (RPC) a remporté quart la finale de la 1ère édition du Mémorial Makhary Seck et Moctar Diop, anciens présidents de la Boule Amicale de Léona de Char Saint-Louis (BALS), disputée samedi, au boulodrome de l’ISRA.

La Renaissance Pétanque Club de Saint-Louis, portée par l’international sénégalais Babacar Dieng, s’est adjugée le trophée de la 1ère édition. Pour se hisser sur la plus haute marche du podium du Mémorial, dans une finale 100% Renaissance Pétanque Club de Saint-Louis, la paire Papa Sall-Babacar Dieng n’a laissé aucune chance à celle constituée par Yakhya Diop-Mame Abdou Dièye.

Plus adroit sur les tirs et le pointage, le duo Papa Sall-Babacar Dieng s’est imposé (11-3). Une victoire qui permet à la Renaissance de s’adjuger le trophée de la 1ère édition. Au chapitre des récompenses de cette journée de souvenirs et de prières à la mémoire des deux disparus (Makhary Seck et Moctar Diop), la paire vainqueur (Sall-Baba car Dieng) est rentrée avec la somme de 300 000 FCFA, l’autre paire finaliste 150 000 FCFA, les demi-finalistes 100 000 FCFA et les quarts de finalistes 30 000 FCFA par équipe.

Jumelé à la 20ème journée du Championnat national, ce Mémorial avait comme parrain le Directeur du CROUS de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Papa Ibrahima Faye, qui a effectué le jet de bouchon, en présence du président de la Boule Amicale de Léona de Saint Louis, Ousseynou Diallo, et du président intérimaire de la Fédération sénégalaise de Sports Boules, Ousmane Ba.

