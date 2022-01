Le tirage au sort du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2023 est programmé ce vendredi à Douala.

La date du tirage au sort du premier tour des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations 2023, qui se déroulera du 23 juin au 23 juillet au en Côte d’Ivoire, est désormais connue. Cette cérémonie programmée ce vendredi au Cameroun à Douala à partir de 15h00 GMT, prendra en compte seulement les 12 équipes les moins bien classées au classement FIFA.

Dans un communiqué publié ce matin, l’instance africaine note que cette phase préalable disputée selon le système à élimination directe sera organisée sur deux manches, aller et retour. « La position des 12 équipes sera déterminée par le classement FIFA », affirme l’instance.

Les six équipes les mieux classées affronteront les six équipes les moins bien classées (les équipes les moins bien classées accueilleront la manche aller), souligne la même source. Les six vainqueurs cumulés rejoindront les 42 équipes les mieux classées dans la phase de groupes des éliminatoires.