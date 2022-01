«Sadio est un notable Baleng»

«Dans l’équipe du Sénégal, il y a Sadio Mané qui est un fils Baleng. Il y a aussi les deux Sarr (Bouna et Ismaïla). Je pense qu’ils sont en train de performer. Nous les regardons de très près et nous les souhaitons qu’ils aillent le plus loin possible. Nous allons demander à nos aïeux de les encadrer et qu’ils puissent rentrer du Cameroun très satisfaits. Sadio est un nom de notabilité. C’est dans la lignée des princes. Il y a la notabilité serviteur et celle des princes. Donc, Sadio est dans la lignée des princes qui assurait la représentativité du royaume dans certains coins du village. Ils remontaient les informations au niveau du palais central. C’est un peu ça dans la nomenclature du royaume.

«Un plaisir d’avoir une finale Cameroun-Sénégal»

«Ce sera avec plaisir d’avoir une finale Sénégal-Cameroun. À ce niveau, ce sera une joie d’être au Cameroun et de vivre une finale qui oppose deux frères, deux fils. Nous allons nous pencher tout naturellement au fair-play. Le sport, c’est aussi ça. Nous sommes en train de bâtir notre pays et toute l’Afrique. Si nous nous retrouvons devant Cameroun-Sénégal, nous allons supporter les deux équipes. Nous prierons pour que le match se passe dans de bonnes conditions sans heurts ni tensions. Que le champion soulève le trophée dans la paix et la concorde».