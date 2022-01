À la Surprise générale, l’Algérie, la tenant du titre continental, a été battue par la Guinée équatoriale lors de son second match de Coupe d’Afrique des nations (Can). Une déconvenue décryptée par le doyen Abdoulaye Diaw qui étend son analyse à l’équipe nationale du Sénégal. C’était sur Rfm matin.

« Là où l’Algérie échoue, le Sénégal peut-être, a peu de chance de réussir. Mais je me dois de préciser que l’Algérie, bien que battue, reste encore la meilleure équipe africaine. Peut-elle se qualifier maintenant ? On ne sait pas. Parce que la Côte d’Ivoire n’est pas qualifiée. L’Algérie et la Côte d’Ivoire vont se rencontrer pour se disputer une place qualificative. L’équipe du Sénégal est encore maîtresse de son destin. Elle peut se reprendre et même en l’absence des supposés titulaires qui constituent son épine dorsale qui reviennent, à savoir Mendy, Gana, Koulibaly. Même sans eux, elle aurait pu se qualifier. D’où la qualité du travail d’élargissement de Aliou Cissé depuis longtemps. Cette coupe d’Afrique confirme la thèse selon laquelle il n’y a plus de petite nation de football, » lit-on sur IGFM.