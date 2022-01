En conférence de presse, ce lundi, le sélectionneur des Lions est revenu sur l’affaire concernant son milieu de terrain Pape Gueye.

Sanctionné par la FIFA pour son transfert à l’Olympique de Marseille en 2019, Pape Alassane Gueye n’est pas encore fixé sur sa continuité avec l’Equipe Nationale du Sénégal dans cette CAN 2021. Le milieu de terrain de 22 ans a été suspendu par l’instance dirigeante du football mondial. Mais, en conférence de presse ce lundi, Aliou Cissé ne semble pas perdre espoir de pouvoir compter sur lui.

« Normalement, on aura plus d’informations d’ici ce soir au demain matin. Nous gardons espoir. Pape [Gueye] est un garçon formidable qui a de la qualité. Venir à cette CAN et ne pas pouvoir la jouer serait vraiment cruel pour lui. J’espère qu’on aura une bonne nouvelle pour lui et pour l’Equipe Nationale du Sénégal », a déclaré le sélectionneur des Lions.

