Dos au mur après sa défaite à la surprise générale contre la Guinée Équatoriale sur la plus petite des marques grâce notamment Estaban Orozco auteur de l’unique buteur de la partie, l’heure est grave pour la championne en titre, l’Algérie.

Après 2 matchs de poule dans cette Coupe d’Afrique des Nations, la formation algérienne, championne de la dernière édition de la Can en Egypte, affiche zéro victoire et occupe la dernière place de son groupe avec un seul point. Face à ce désastre, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi a pris l’initiative de remobiliser sa troupe. En conférence de presse après la défaite subie contre le Nzalang Nacional, le technicien a lancé un message fort.

« Bien sûr, on n’acceptera pas d’être éliminé de ce tournoi sans tout donner. Il n’y a pas toujours des réponses rationnelles à tout. On peut dominer outrageusement sans marquer ou prendre de point et on peut en parler pendant des heures. On se crée des occasions par dizaine mais aucun ballon veut aller au fond. J’ai dit aux joueurs de ne jamais parler à chaud mais j’avais envie de leur parler. J’ai vu un groupe de coéquipiers, de compatriotes et de frères peinés, frustrés et presque abattus », lance Djamel Belmadi.

