« Que les choses soient claires, la présente n’est pas une contestation de la décision elle-même, mais une protestation contre sa notification à un moment particulièrement inopportun, en pleine compétition phare du continent. Dans cette affaire et selon ma compréhension, rien n’empêchait l’organe ou le responsable compétent d’attendre 3 semaines jusqu’à la fin de la compétition. C’est à se demander si cet organe ou ces employés de la FIFA ont conscience que la CAN existe et qu’elle se joue en ce moment. Auraient-ils publié de la sorte sans attendre une suspension à l’encontre d’un Mbappé en plein Euro ? Le moment inopportun de la notification de cette décision donne une mauvaise perception de la bonne relation entre la FIFA et la CAF. Elle prête le flanc à ceux qui disent que la FIFA ne respecte pas l’Afrique, alors que nous savons bien que tel n’est pas le cas. Je suis bien placé pour le dire. De plus, cette notification malheureuse déstabilise non seulement l’équipe concernée mais également la compétition, sachant que le joueur en question est dans le plan marketing de la CAF », déplore le communiqué.