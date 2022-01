Absent lors de deux premiers matchs du Sénégal, Kalidou Koulibaly fera son retour mardi face au Malawi. Pour le plus grand bonheur d’Abdou Diallo.

Lors de la conférence d’avant-match face au Malawi, mardi à 16h00 GMT, le défenseur du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo, a dit toute sa joie de retrouver son capitaine mais surtout son compère en charnière centrale, Kalidou Koulibaly. Ce dernier a manqué les deux premiers matchs du Sénégal après avoir longtemps été à s’isolement.

« J’aurais pu faire la langue de bois (rires). Mais pour être totalement honnête, j’étais confiant avec la défense qu’on avait. Ça s’est bien passé parce qu’on a pris zéro but. Mais forcément, c’est un gain de qualité de les retrouver parce qu’on a un potentiel Ballon d’Or avec Edouard [Mendy] et le ministre de la défense (Koulibaly). Je suis content du travail qui a été fait avec ceux qui étaient là. On est sûr de nos forces », déclaré Diallo.

