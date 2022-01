Les Arts Martiaux Mixtes (MMA) et les Sénégalais, ça ne rime visiblement pas encore. Après Reug Reug et Bombardier ces derniers mois, c’est un autre Lion qui prend la mauvaise recette : Siteu.

Ce samedi, le lutteur de l’écurie Lansar a été battu par technique knock-out lors de son troisième combat dans ce sport. C’est Jakori Savage, natif du Mississippi aux États-Unis, qui est passé par là après 3,53 minutes dans le premier round.

And the ref has seen enough! One might say that was a "Savage" display! #LFA121 #GeauxTigers

Jakori Savage! pic.twitter.com/pvqBqXWKMS

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) January 15, 2022