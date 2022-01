Le Sénégal a disputé sa deuxième rencontre de la Coupe d’Afrique des Nations, hier vendredi face à la Guinée. Un duel qui s’est soldé par un match nul (0-0). Un score qui ne permet aux Lions d’Aliou Cissé de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Zéro but partout est le sort du derby qui opposait le Sénégal à la Guinée lors du choc de la deuxième journée du groupe B de la CAN Cameroun 2021. Hier vendredi, les Lions ont buté sur le Sily National amené par un excellent Naby Keïta, le capitaine des Guinéens. Le milieu de terrain des Reds a éclipsé son ami et coéquipier, le numéro 10 des Lions, Sadio Mané. Voici le résumé de la rencontre des Lions face à la Guinée !

