Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Lions du Sénégal dans cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions ont été accrochés cet après-midi par le Sily National.

Pour le compte de la deuxième journée du groupe B, le Sénégal a été tenu en échec par les Guinéens amenés par un excellent Naby Keïta. Sur la pelouse du stade Omnisports de Bafoussam, les Lions n’ont pas trouvé les ingrédients nécessaires pour venir à bout de la Guinée. Mais, avaient-ils réellement les arguments pour faire mieux dans cette rencontre ? Aliou Cissé a dû trimer pour composer son onze de départ.

Le onze de départ

Avec les absences de Gana Gueye et de Kalidou Koulibaly, Aliou Cissé a dû composer sa formation de départ avec les joueurs à sa disposition. Le Sénégal a défié la Guinée cet après-midi avec un onze inédit. Seny Dieng, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Ibrahima Mbaye, Kouyaté, Loum Ndiaye, Sadio Mané, Bouna Sarr, Mame Thiam et Boulaye Dia étaient alignés pour ce derby ouest-africain.

Revenus du covid, Nampalys, Pape Matar Sarr et Famara Diédhiou n’ont pas été retenus par Aliou Cissé dans son onze initial. Pourtant, la présence du milieu de terrain de Leicester a fini de démontrer sa nécessité.

Le système ? 4-4-2 (selon Aliou Cissé) mais le Sénégal a évolué en 4-2-3-1

Présent en conférence de presse d’après-match, le sélectionneur national Aliou Cissé a affirmé que les Lions ont évolué cet après-midi en 4-4-2. Avec le duo Loum Ndiaye – Kouyaté au milieu de terrain, on croirait à un plan défensif d’Aliou Cissé. Deux milieux défensifs dans l’entrejeu avec Sadio Mané positionné dans un rôle de meneur pour défier l’entrejeu joueur de la Guinée, composé de Naby Keïta, Amadou Diawara et de Moriba Kourouma. Cette configuration d’équipe n’a pas aidé les Lions à développer un jeu fluide.

Ce qu’il faut indiquer toutefois, est que le Sénégal a plutôt joué dans un système de 4-2-3-1. Avec Bouna Sarr et Mame Baba Thiam sur les côtés, le Sénégal n’a pas existé sur les ailes. Pourquoi ? Cissé a préféré depuis près d’un an, de faire jouer Sadio, l’atout sénégalais le plus valeureux sur les côtés, dans le cœur du jeu. Les latéraux aussi, n’ont pas proposé grand-chose à part l’apport peu remarqué de Saliou Ciss qui revient dans le groupe après avoir été testé positif au covid.

Le choix Boulaye Dia en pointe de l’attaque aussi refait débat alors que l’attaquant de Villarreal reste sur deux prestations transparentes face au Zimbabwe et à la Guinée. Mais encore, le numéro 9 des Lions n’a pas vraiment bénéficié de ballons pour se mettre en évidence. Bouna Sarr, par contre, qui a été le deuxième joueur sénégalais qui à toucher le plus de ballons, s’est illustré dans cette rencontre comme lors de la première. Ainsi, le Sénégal reste sur deux matchs sans marquer dans le jeu malgré leur 26 tirs dont 5 cadrés, sur l’ensemble des deux rencontres. Soit 1.74 xG, moins que le Nigeria lors de son premier match (1.82 xG) et l’Algérie (1.76 xG).

‘La première période

Sous une chaleur accablante au stade omnisport de Bafoussam, les Lions ont d’abord peiné à mettre du rythme dans la rencontre. Les Guinéens ont été les premiers à se montrer dangereux. Bouffée dans l’entre jeu par le syli national, l’équipe nationale a été inexistence au cours des 5 premières minutes. Face à un Sénégal en manque cruellement d’inspiration, la bande à Naby Keita a cru en sa chance et a multiplié les tentatives. La première vraie occasion intervient à l’heure de jeu. Sur un contre, le milieu de Liverpool centre pour Moriba, ce dernier décale pour Guilavogui qui lancé au niveau du point de penalty. La frappe du joueur du PFC est très tendre pour inquiéter Seny Dieng. La Guinée prolonge sa belle dynamique, tente d’ouvrir la marque, mais bute souvent sur un Pape Abou Cissé, concentré et sérieux. C’est avec une prestation décevante, apathique et un jeu collectif très faible que les sénégalais ont regagné les vestiaires.

‘La seconde période

Métamorphosés, les Lions plus motivés dominent le jeu au retour des vestiaires. Un réveil collectif confirmé par cette double action de Boulaye Dia. D’abord à la 53e minute sur un superbe coup franc enroulé depuis le bord gauche par Bouna Sarr. Au second poteau, Abdou Diallo plonge mais manque le cadre avec son extérieur pied gauche. Quelques secondes plus tard, cette fois avec Bouna Sarr centre en direction du premier poteau, où la tête plongeante de Kouyaté ne trouve pas non plus le cadre.

Les hommes d’Aliou Cissé accélèrent le match. Par l’intermédiaire de Sadio Mané, Bouna Sarr à l’entrée de la surface, manque l’ouverture du score (66′). Aliou Cissé cherche d’autres solutions, lance Habib Diallo qui prend la place de Mama Baba Thiam, Boulaye Dia est remplacé par Joseph Lopy du FC Sochaux. Des changements qui n’ont pas apporter grand-chose. Les deux équipes n’ont pas su se départager et se sont quittés sur un score nul et vierge. Un résultat qui arrange les deux sélections désormais 1er exæquo au classement du groupe B.

Le résultat

Voilà donc une seconde rencontre des Lions avec la même copie rendue face à des adversaires différents. Dans une position favorable à la qualification aux huitièmes de finale, le Sénégal devra faire montre de beaucoup de génie et de maîtrise pour s’adjuger la première place dans ce groupe face au Malawi lors de la troisième journée, tout en espérant une contre-performance de la Guinée.

Les notes du match des Lions face à la Guinée

Seny Dieng 5

Pape Abou Cissé 5

Abdou Diallo 6

Saliou Ciss 6.5

Ibrahima Mbaye 3

Loum Ndiaye 4

*Cheikhou Kouyaté 7

Sadio Mané 4

Bouna Sarr 5

Mame Thiam 4

Boulaye Dia 4

