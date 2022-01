Victoire pour les Eléphants de la Côte d’Ivoire sur le Nzalang Nacional sur la courte note de 1-0.

1-0, c’est le score de la journée d’aujourd’hui dans cette CAN Cameroun 2021. Après le Mali face à la Tunise, la Gambie contre la Mauritanie, c’était au tour de la Côte d’Ivoire d’appliquer le 1-0 à la Guinée Equatoriale.

C’est sur une magnifique frappe à l’entrée de la surface de Max-Alain Gradel que les Eléphants ont fait la différence à la 4ème minute de jeu. Le seul but de la rencontre malgré les multiples tentatives de part et d’autres mais toujours sans succès. Une belle entame pour le portier ivoirien, Badra Ali Sangare, qui remplace Sylvain Gbohouo, le gardien numéro un de Beaumelle (coach ivoirien) suspendu pour dopage.

On note également la bonne prestation d’Eric Bailly qui a été d’un apport non négligeable sur cette victoire sans prendre de but de Champions de 2015. La Côte d’Ivoire prend ainsi la première place du groupe E avant sa 2ème rencontre face à la Sierra Leone qui a su tenir en échec les Fennecs d’Algérie dans cette 1ère journée de la CAN Cameroun 2021.

wiwsport.com