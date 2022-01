Chelsea s’est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue d’Angleterre en s’imposant à nouveau face aux Spurs.

Après un 2-0 au match aller, les Blues ont confirmé leur suprématie dans cette demi-finale de Carabao Cup face aux Spurs de Tottenham. Chelsea a en effet battu à nouveau l’équipe d’Antonio Conte sur le court score de 1-0 au match retour, ce soir au Tottenham Hotspur Stadium.

L’unique but de la rencontre est l’œuvre d’Antonio Rudiger qui a su reprendre de la tête le magnifique corner tiré par Mason Mount à la 18ème minute de jeu. Les Spurs qui espéraient revenir dans cette rencontre ont vu la VAR refuser à deux reprises des pénaltys respectivement lors des minutes 42 et 57, ainsi que le but de Harry Kane à la 64ème minute.

Score final 1-0 et 3-0 au cumul des deux rencontres, Chelsea file ainsi en finale de l’EFL Cup face au vainqueur de la double confrontation entre Liverpool et Arsenal dont la première manche aura lieu demain à Anfield à 19h45 GMT.

wiwsport.com