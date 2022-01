Dans une rencontre âprement disputée, mais avec une fin étranger, le Mali est venu à bout de la Tunisie, ce mercredi, lors de la première journée du Groupe F.

Les Aigles plus forts que les Aigles. Attendue pour livrer un beau spectacle entre deux formations très joueuses, la rencontre entre la Tunisie et le Mali a tenu toutes ses promesses. Mais à l’arrivée, ce sont les Aigles – tout court – qui s’imposent sur la plus petite des marges face aux Aigles de Carthage.

Bien entrés dans leur match, les Maliens ont dominé toute la première période sans pour autant bénéficier de grosses d’occasions de but. C’est donc dans la deuxième mi-temps que tout va se décanter. Sur une faute de main de la surface tunisienne, le Mali obtient un penalty. Ibrahima Koné prend le cuir et ouvre le score (48e).

Après l’ouverture du score malienne, la Tunisie se réveille et tente de réagir. Wahbi Khazri et ses partenaires prennent le match en main … sans réussite face à un excellent gardien malien. A la 74e, Moussa Djenepo est fautif d’une main et offre un penalty à la Tunisie.

Wahbi Khazri se charge de botter le sanction et arme fort vers la gauche du but. Bien parti, Ibrahim Mounkoro dévie la tentative de l’attaquant de l’AS Saint-Etienne. Un échec qui pourrait changer la fin de la rencontre et éviter le cauchemar de l’arbitre. Dépassé, Janny Sikazwe siffle la fin du match … sauf qu’on jouait la 85e.

Fort logiquement, l’arbitre zambien revient sur sa décision et fait poursuivre la partie. Peu après la reprise, El Bilal Touré est directement exclu pour une semelle sur Dylan Bronn (87e). Une expulsion sans grande conséquence puisse que le match est définitivement arrêté. Cela, peu avant la fin du temps réglementaire. Et le Mali s’impose (1-0).

wiwsport.com