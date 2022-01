L’équipe nationale a démarré hier la préparation de son match face à la Guinée. A 48 heures du match, une séance d’entrainement à huis clos et les tests Covid19 sont au menu de la tanière ce mercredi.

Les Lions vont effectuer leurs tests Covid19 ce matin au Tagidor Garden Hôtel. A la veille de la traditionnelle conférence de presse avant-match, Aliou Cissé et ses hommes pourront être fixés sur la situation sanitaire du groupe. Pour le moment, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy n’ont toujours pas rejoint le reste du groupe contrairement à Famara Diedhiou. Cissé pourra aussi compter sur les testés négatifs depuis Dakar: Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy et Saliou Ciss.

A 14H Gmt, les Lions vont s’entrainer sur le terrain d’entrainement de l’hôtel comme hier. La séance du jour sera à huis los, loin des caméras et micros. Les titulaires lors du premier match, qui se sont décrassés hier, vont rejoindre le reste du groupe pour affuter les armes afin de vaincre le Syli National.

wiwsport.com