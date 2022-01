À la veille du premier match de la phase de groupes de la CAN 2021 face au Zimbabwe, Idrissa Gueye s’est présenté en conférence de presse.

Idrissa Gana Gueye, l’un des maillons très forts de l’Equipe Nationale du Sénégal, s’est exprimé, ce dimanche, en conférence de presse à la veille de la rencontre face au Zimbabwe en phase de poules de la CAN 2021. Malgré les nombreuses absences qu’il doit affronter aves ses coéquipiers, le milieu de terrain a évoqué la nécessité pour l’équipe de compter un groupe.

« On s’est préparé pour cette situation (du Covid-19) avant d’arriver ici. Même si on a perdu de joueurs cadres, tout le monde est capable de jouer. Ceux qui sont là se sont bien préparés. Si nous venons en Equipe Nationale ou à la CAN, c’est pour être prêt à jouer. Une CAN se gagne avec un groupe et pas juste onze joueurs titulaires », a déclaré le numéro 5 des Lions.

