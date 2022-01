Parmi les cadres de l’Equipe Nationale, Idrissa Gueye fait preuve d’une faim inébranlable de trophée avec le Sénégal à quelques heures du début de la CAN 2021 pour les Lions. Mais l’ancien joueur de Diambars ne compte pas s’enflammer.

Une absence de palmarès anormale pour l’une des grandes nations du football africain, l’histoire pourrait enfin s’écrire cette année au Cameroun lors de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Logiquement, les supporters mais aussi les joueurs de l’Equipe Nationale du Sénégal ont de quoi espérer une victoire du Pays de La Terranga au soir du 6 février 2022.

Idrissa Gueye confiant mais …

A la veille de disputer une quatrième phase finale de Coupe d’Afrique des Nations avec l’Equipe Nationale du Sénégal après celles de 2015, 2017 et 2019, Idrissa Gana Gueye, présent en conférence de presse ce dimanche, s’est livré sans détour. Le milieu de terrain des Lions a ainsi estimé que le moment est peut-être venu de s’imposer sur la scène africaine avec sa génération notamment.

« Si c’est maintenant ou jamais ? On ne sait pas. L’avenir nous le dira en tout cas. On a vu la progression que le Sénégal a fait ces dernières années. On a été éliminé en phase de groupes, en quarts de finale et la dernière fois, on est arrivé en finale. On espère que celle-ci sera enfin la bonne. En tout cas, on va faire ce qu’il faut pour pouvoir y arriver », a déclaré le joueur aux 84 sélections.

wiwsport.com