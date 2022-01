Très attendu dans cette Coupe d’Afrique des Nations, la star des Lions, Sadio Mané a tenu à souhaiter bonne chance à ses coéquipiers de Liverpool, Naby Keïta et Mohamed Salah pour cette CAN 2021.

Très proche de ses coéquipiers de Liverpool à savoir le Guinéen Naby Keïta et l’Egyptien Mohamed Salah, Sadio Mané a souhaité bonne chance en cette entame de Coupe d’Afrique des Nations à ses deux amis. « …Malheureusement je ne peux pas jouer la finale contre deux équipe par conséquent je vous souhaite à chacun bonne chance pour cette CAN », a-t-il lancé.

Présent avec les Lions du Sénégal au Cameroun pour cette 33e édition de la CAN, Sadio Mané fait partie des vedettes les plus attendues de ce tournoi avec Mahrez, Salah et Aubameyang. Il entrera en lice avec ses coéquipiers, lundi face au Zimbabwe à 13H00 Gmt.

wiwsport.com