Ce dimanche, la CAN 2021 donne son coup d’envoi. Pour cette occasion, Watford a souhaité offrir son soutien aux Hornets. Ismaïla Sarr a été zappé.

Nouvelle piste sur la disponibilité d’Ismaïla Sarr pour la CAN 2021 ? Jour après jour, l’état physique de l’attaquant de Watford continue de créer un flou total. Et ce dimanche, le club anglais a peut-être donné un indice concernant la disponibilité de son joueur pour cette compétition.

En effet, Watford a souhaité envoyer son soutien à ses internationaux africain avant le début de la CAN 2021, qui démarre ce dimanche après-midi. Les Marocains Imran Louza et Adam Masina ont été cités, tout comme les Nigérians Maduke Okoye et William Troost-Ekong, mais pas d’Ismaïla Sarr.

Good luck to our Hornets in Africa Cup of Nations action over the coming weeks! 💪 pic.twitter.com/4rtrlCCoM6 — Watford Football Club (@WatfordFC) January 9, 2022

Un oubli qui interroge naturellement. S’agit-il là d’un ‘règlement de compte’ avec la Fédération Sénégalaise de Football, qui s’est battue corps et âme pour avoir le joueur à la disposition de l’Equipe Nationale ou parait-il qu’Ismaïla Sarr ne sera définitivement pas apte à jouer la CAN 2021 avec les Lions ?

Quoi qu’il en puisse être de l’intention de Watford, on devrait bientôt être fixé sur la disponibilité de l’ancien joueur de Génération Foot. D’autant plus qu’Ismaïla Sarr (23 ans, 40 sélections, 9 buts) a pris, samedi, la direction de Barcelone, en Espagne, pour passer des examens sous la supervision du Dr Ramon Cugat.

wiwsport.com