Encore une polémique autour de l’équipe nationale du Gabon à moins de 48h de son premier match. Après les tests positifs d’Aumbameyang et Lemina et l’histoire des primes, les Panthères auraient refusé de s’entraîner ce week-end.

Le Gabon est dans le dur ! Une nouvelle polémique a émergé autour de l’équipe. En effet selon la presse locale, les Panthères du Gabon ont refusé de s’entraîner vendredi et samedi à cause des primes de préparation. Une information confirmée dans un tweet par le journaliste sportif gabonais, Freddhy Koula Moussavou.

Ce refus de s’entraîner s’ajoute au test covid confirmé positif pour le capitaine de la sélection Pierre Emeric Aubameyang et le milieu du terrain, Mario Lémina, à leur arrivée sur le sol camerounais. Rappelons qu’au premier tour de la compétition le Gabon, logé dans le groupe C, affrontera le Maroc, le Ghana et les Comores. Il démarre ce lundi son tournoi contre les Cœlacanthes à 19h.

wiwsport.com