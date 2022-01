Alors que les voix s’élevaient dans le camp du Burkina Faso pour contester la validité des tests effectués sur les joueurs et encadreurs burkinabé, la CAF a réagi.

Cinq joueurs du Burkina Faso ont été testés positifs ce vendredi 7 janvier au soir : Edmond Tapsoba, l’une des stars de l’équipe, Dango Aboubacar Faissal, Ouattara, Saidou Simpore et Soumaila Ouattara. Kamou Malo, le sélectionneur, est lui aussi positif, ainsi que des membres de l’encadrement. De quoi rendre furieux les Etalons qui évoquent des manquements au protocole sanitaire de la part de la Confédération Africaine de Foootball, l’instance dirigeante du football africain.

« On ne peut pas venir nous apprendre la veille du match qu’il y a des cas positifs. C’est inacceptable », affirme le capitaine Burkinabé.

Dans la foulée, la grande instance du football africain informe dans un communiqué que ces tests covid ont été réalisés par une structure internationale. Elle indique que les résultats des tests sont crédibles. «Cher M. le Secrétaire Général, nous accusons bonne réception de la lettre de protestation envoyée le 8 janvier 2022 dont le Jury Disciplinaire a pris note de son contenu, les tests PCR ont été réalisés par un laboratoire médical international, indépendant et agrée. Par conséquent, les résultats des tests font foi et ne peuvent être contestés ».

Les Étalons vont donc être privés de plusieurs cadres pour le match d’ouverture de la 33e édition face au Cameroun, pays hôte de la compétition, ce dimanche.

wiwsport.com