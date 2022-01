La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations débute cet après-midi par un match d’ouverture opposant le pays hôte Cameroun au Burkina Faso.

Posez tout, c’est l’Afrique qui joue ! Malgré une tenue indécise jusqu’au bout, la CAN 2021 va bien se jouer pour le plus grand plaisir des tous les Africains. Mieux encore, il n’y a plus rien à attendre puisqu’elle débute ce dimanche 9 janvier 2022 avec un Cameroun – Burkina Faso. Il faut donc dire que le tirage au sort de la phase de groupes n’a pas fait les choses en moitié lorsqu’il a défini les deux sélections qui ouvriront le bal.

Le très difficile à manœuvrer Cameroun et le revenant et très ambitieux Burkina Faso jouent la rencontre d’ouverture à partir de 16h00 GMT, au Stade d’Olembé. Jamais sacrés dans l’épreuve et absents lors de la dernière édition, les Etalons rêvent de rééditer leur exploit de 2013, lorsqu’ils s’étaient hissés jusqu’en finale du tournoi en Afrique du Sud, voire retrouver le carré d’as comme en 2017 au Gabon.

Quant au Cameroun, il sera question de conquérir le titre à domicile. Vainqueurs en 2017 à la surprise générale, après avoir notamment éliminé le Sénégal en quarts de finale, les Lions Indomptables voudront se consolider avec le trophée, qu’ils n’ont pu remporter à domicile en 1972, en terminant troisième. Quoi qu’il puisse advenir dans les prochaines semaines, on s’attend à un premier match très disputé pour cette CAN 2021.

wiwsport.com